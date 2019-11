Highlights: Stella Rossa Belgrado-ASVEL Villeurbane 72-74 d1ts

23 visualizzazioni | 03:33

Non smette di stupire l'ASVEL Villeurbane che sbanca la Stark Arena di Belgrado e conquista la prima vittoria esterna in Eurolega. Imbattuta in casa, 4 su 4, la squadra di Mitrovic supera dopo un supplementare la Stella Rossa e trova il primo risultato positivo lontano dall'Astroballe dopo tre sconfitte.