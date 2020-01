Highlights: Real Madrid-Zalgiris Kaunas 88-82

12 visualizzazioni | 03:46

Dopo due successi consecutivi, lo Zalgiris Kaunas (5-13) si arrende a un Real Madrid (15-3) che allunga invece la sua striscia a 13 vittorie in fila con annesso primato in classifica in attesa del match di venerdì sera dell'Anadolu Efes Istanbul. Trey Thompkins guida i blancos con 20 punti, seguono Rudy Fernandez con 17 e Jordan Mickey con 13. Per lo Zalgiris, 21 punti di Lukas Lekavicius.