Highlights: Real Madrid-Valencia Basket 111-99

In campionato è arrivata la sconfitta con Saragozza, la seconda in Liga, ma in Eurolega il Real Madrid continua a volare e, nel derby iberico con Valencia, è arrivato il settimo successo consecutivo, risultato che proietta i blancos al record di 9-3 e al primo posto insieme all'Anadolu Efes (impegnato venerdì sera).