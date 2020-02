Highlights: Real Madrid-Kirolbet Baskonia 70-69

6 visualizzazioni | 03:53

Rocambolesca vittoria del Real Madrid che supera in casa in volata il Kirolbet Baskonia! E' il secondo successo in fila per i blancos che salgono al secondo posto solitario alle spalle dell'Anadolu Efes con un record di 17-6. I baschi invece restano terz'ultimi con 8-15, agganciati dall'Alba Berlino corsara a Milano.