Highlights: Real Madrid-Khimki Mosca 104-76

L'atteso big match del Wizink Center tra Real Madrid e Khimki Mosca è in realtà una passeggiata per i blancos che asfaltano i russi e li agganciano in classifica a 6-3. Quarto successo di fila per la squadra di Laso, rinfrancata dalla vittoria nel Clasico col Barcellona e a vele spiegate dopo le tre sconfitte consecutive di qualche settimana fa.