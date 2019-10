Highlights: Real Madrid - Fenerbahce Beko Istanbul 81-77

4 visualizzazioni | 03:22

Il big match della prima giornata non tradisce le attese e il Real Madrid supera in volata il Fenerbahce di Datome e Obradovic. Impressionante la prova del Real Madrid, sia per le percentuali al tiro (61% da due, 46% da tre), sia per il numero di assist, 23, e per i recuperi, 10: a livello individuale brillano Taylor, 19 punti, e Randolph, 15.