Highlights: Real Madrid-Barcellona 86-76

L'attesissimo big match del Wizink Center, il Clasico, è del Real Madrid che batte il Barcellona, al secondo ko nelle ultime tre gare, tutte in trasferta. Per i blancos, che salgono 5-3, è il terzo successo consecutivo, una prova importante che certifica come la squadra di Laso resti una seria candidata alla Final Four di Colonia.