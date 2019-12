Highlights: Real Madrid-AX Armani Exchange Milano 76-67

37 visualizzazioni | 03:36

L'Olimpia Milano incassa la quinta sconfitta consecutiva in Eurolega cadendo a Madrid nonostante un vantaggio di 13 punti toccato nel secondo quarto. Il Real Madrid domina il secondo tempo, spinto dai 16 punti con 7 rimbalzi di Anthony Randolph e dai 12 assist di Facundo Campazzo. Per Milano non bastano i 22 punti di Vladimir Micov.