Highlights: Panathinaikos-Zenit San Pietroburgo 96-81

Dopo due sconfitte di fila a Valencia e a Belgrado con la Stella Rossa, il Panathinaikos torna a casa e supera lo Zenit San Pietroburgo! E' il 14esimo successo stagionale per la squadra di Rick Pitino, il decimo fra le mura amiche di OAKA, e vale il sesto posto in classifica, in piena zona playoff.