Highlights: Panathinaikos OPAP-Zalgiris Kaunas 96-94

7 visualizzazioni | 03:56

Brividi a OAKA dove il Panathinaikos deve sudare fino alla fine per piegare la resistenza dello Zalgiris Kaunas del grande ex Sarunas Jasikevicius. La formazione allenata da Rik Pitino la spunta e centra il secondo successo in una settimana, il 12esimo della stagione che vale il sesto posto solitario.