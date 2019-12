Highlights: Panathinaikos OPAP Atene-Real Madrid 75-87

9 visualizzazioni | 03:36

Altra ennesima prova di forza del Real Madrid che passa ad OAKA, centra l'11esima vittoria consecutive ed è al comando insieme all'Anadolu Efes con 13-3! Per i blancos è il nono successo in fila contro i greci che incassano il secondo ko e il terzo in casa dopo quelli con Milano e Alba Berlino.