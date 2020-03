Highlights: Panathinaikos OPAP Atene-CSKA Mosca 66-97

17 visualizzazioni | 03:32

Serata da incubo a OAKA per il Panathinaikos che perde contro il CSKA Mosca e incassa la peggior sconfitta di sempre in Eurolega, oltre che fra le mura amiche. La squadra di Rick Pitino chiude con un umiliante -31 e non riesce a rispondere come chiesto dal coach americano dopo il ko nel derby con l'Olympiacos.