Highlights: Panathinaikos OPAP Atene-Anadolu Efes Istanbul 86-70

Dopo quattro vittorie consecutive, l'Anadolu Efes Istanbul si ferma nella difficile trasferta a Oaka contro il Panathinaikos Atene. I Greens sono trascinati dalla doppia-doppia da 11 punti e 11 assist di Nick Calathes, che fa felici tutti i compagni di squadra: 18 punti per Tyrese Rice e 11 per un positivo Jimmer Fredette. Per l'Efes, sono inutili i 28 di Shane Larkin.