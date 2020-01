1 visualizzazione | 03:36

Terza gara consecutiva ad OAKA e terza vittoria in fila per il Panathinaikos che supera l'ASVEL Villeurbane e consolida il proprio sesto posto col bilancio di 13-8, tre successi in più rispetto alle inseguitrici Valencia e Milano. Per i francesi invece prosegue il momento negativo: la formazione di Mitrovic incappa nel quinto stop consecutivo.