Highlights: Olympiacos Pireo–Panathinaikos OPAP 81-78

Fattore campo ancora rispettato nell'acceso e sentito derby di Atene: dopo il successo dell'andata in overtime per il Panathinaikos ad OAKA, stavolta è l'Olympiacos ad imporsi in volata al Peace and Friendship Stadium. Mattatore del derby è Shaq McKissic, appena arrivato dal Besiktas e autore di 22 punti; decisivo Papanikolaou con 12 punti.