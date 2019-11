Highlights: Olympiacos Pireo-Maccabi Fox Tel Aviv 65-90

5 visualizzazioni | 03:18

Dopo la sorprendente vittoria a Mosca col CSKA, l'Olympiacos crolla in casa contro il Maccabi Tel Aviv che centra il quarto successo consecutivo, il secondo in una settimana dopo quello col Fenerbahce. Un risultato maturato nel secondo tempo dove gli israeliani hanno creato il solco decisivo prima di dilagare nel finale per un +35 anche troppo pesante per i biancorossi del Pireo.