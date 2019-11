Highlights: Olympiacos Pireo-AX Armani Exchange Milano 91-70

10 visualizzazioni | 03:01

L'Olimpia Milano soffre per la prima volta in stagione due sconfitte consecutive in Eurolega, cadendo nella trasferta al Pireo dopo il ko interno contro l'Anadolu Efes Istanbul. Non bastano i 14 punti con 3 assist di Sergio Rodriguez per frenare la strapotenza di Nikola Milutinov (13 punti, 11 rimbalzi, 7 falli subiti) e la vena di Vassils Spanoulis (14 punti, 5 assist).