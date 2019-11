Highlights: Maccabi Tel Aviv-Alba Berlino 104-78

6 visualizzazioni | 03:46

Maccabi Tel Aviv inarrestabile e capace di dominare per 40’ l’Alba Berlino, conquistando così il 5° successo consecutivo in questa EuroLega. Per il Maccabi 5 giocatori in doppia cifra per punti realizzati (top scorer DiBartolomeo con 19) e percentuali al tiro impressionanti: 61% da 2, 50% da 3 e 21/25 ai liberi.