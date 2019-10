Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv - Valencia Basket 76-63

4 visualizzazioni | 02:51

Resta al palo Valencia che perde anche a Tel Aviv contro il Maccabi, al secondo successo stagionale, sempre in casa dopo quello con la Stella Rossa. I padroni di casa hanno quattro uomini in doppia cifra: Wilbekin è il migliore con 14 punti, Hunter chiude con 13 punti e 8 rimbalzi, mentre Wolters aggiunge 9 assist a 10 punti. Per Valencia ci sono 17 punti di Loyd e 15 di San Emeterio e Dubljevic.