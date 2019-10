Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv - Stella Rossa Belgrado 84-69 d1ts

8 visualizzazioni | 03:53

Serve un supplementare al Maccabi Tel Aviv per battere la Stella Rossa e conquistare la prima vittoria stagionale. Un successo in una serata speciale, la prima in casa e quella in cui si celebravano gli 80 anni dello storico presidente Simon Mizrahi. Per i gialloblu quattro giocatori in doppia cifra, 16 punti di Wilbekin e 15 di Casspi e Wolters.