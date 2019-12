Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv-Panathinaikos OPAP Atene 88-79

13 visualizzazioni | 03:32

Fantastica rimonta del Maccabi Tel Aviv che stende il Panathinaikos, conquista la quinta vittoria di fila (11-4) e resta imbattuto in casa. Secondo stop in tre gare invece per i "verdi" di Rick Pitino, ancora battuti in trasferta dopo il ko di Barcellona: la squadra di Atene deve rammaricarsi soprattutto per il vantaggio sprecato visto che si ritrovati a +18 (31-13) nel secondo periodo.