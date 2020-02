Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv-Olympiacos Pireo 71-70

6 visualizzazioni | 03:42

Il Maccabi Tel Aviv infila la quarta vittoria consecutiva e si prende il quarto posto in classifica (18-8) a scapito del CSKA Mosca: decisiva una tripla di Scottie Wilbekin (top-scorer con 21 punti) a 10" dalla sirena. Per l'Olympiacos (11-15) non bastano i 14 punti del neo-acquisto Shaquielle McKissic.