Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv-Fenerbahce Beko 67-55

5 visualizzazioni | 03:37

Prosegue la stagione nera del Fenerbahce di Obradovic che perde anche a Tel Aviv col Maccabi e incappa nel quarto ko in cinque gare, la terza sconfitta di fila dopo quella del Forum contro Milano e quella in campionato nel derby col Galatasaray. Per gli israeliani è invece il terzo successo di fila, tutti fra le mura amiche dopo i due scivoloni iniziali in trasferta con Khimki e Real Madrid.