Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv-CSKA Mosca 90-80

Il Maccabi FOX Tel Aviv festeggia il terzo successo consecutivo e il primo contro una vera contender per le zone alte della classifica stritolando il CSKA Mosca con una spettacolare prestazione difensiva nel secondo tempo. Scottie Wilbekin segna 22 punti con 9 assist, seguito dai 20 con 7 rimbalzi di Othello Hunter. Per il CSKA non basta un Mike James da 22 punti ma con 5/17 al tiro.