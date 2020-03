Highlights: LDLC Asvel Villeurbanne-Valencia Basket 72-65

visualizzazione | 03:48

Ritrova il successo l’ASVEL Villeurbanne, che supera a domicilio il Valencia e interrompe così la striscia di 3 k.o. consecutivi in EuroLeague. Taylor chiude con 10 punti e 5 assist, ma il miglior marcatore è Lighty (20); buon esordio in EL per Guerschon Yabusele (16ª scelta assoluta al Draft NBA 2016 ed ex Boston Celtics). Per Valencia 14 di Guillem Vives.