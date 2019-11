Highlights: LDLC Asvel Villeurbanne-CSKA Mosca 67-66

19 visualizzazioni | 03:43

L'Asvel Villeurbanne resta imbattuto in casa centrando un incredibile successo in volata sul CSKA Mosca per 67-66, firmato da una tripla di Jordan Taylor a 13" dalla sirena. Il CSKA si stacca così dal gruppetto di testa lasciando soltanto Olimpia Milano e Barcellona in vetta.