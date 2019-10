Highlights: Kirolbet Baskonia Vitoria-Olympiacos Pireo 82-66

2 visualizzazioni | 02:59

Dopo due sconfitte consecutive, il Baskonia rialza la testa superando in casa l'Olympiacos Pireo 82-66, trascinata da una grande prestazione di Tornike Shengelia, autore di 25 punti con 9 rimbalzi. Per l'Olympiacos, che scivola 1-3 in classifica, non servono i 15 punti Brandon Paul.