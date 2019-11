Highlights: Kirolbet Baskonia Vitoria-Maccabi FOX Tel Aviv 83-113

visualizzazione | 02:17

Il Maccabi FOX Tel Aviv infila la sesta vittoria consecutiva in Eurolega saccheggiando la Fernando Buesa Arena di Vitoria con un perentorio 83-113. Scottie Wilbekin è MVP con 20 punti, 6 assist e 6/8 dall'arco, Elijah Bryant segue a quota 19. Per il Baskonia, non servono i career-high di Toko Shengelia (31) e Patricio Garino (24).