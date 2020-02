Highlights: Khimki Mosca-Stella Rossa MTS Belgrado 78-72

5 visualizzazioni | 03:41

Il Khimki Mosca torna al successo dopo tre ko consecutivi e aggancia la Stella Rossa in classifica con un record di 10-14, formando un terzetto comprendente anche l'Olympiacos alle spalle dell'Olimpia Milano. Alexey Shved segna 22 punti con 9 assist, Jonas Jerebko ne aggiunge 19 con 8 rimbalzi. Per la Stella Rossa non servono i 20 di Kevin Punter.