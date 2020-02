Highlights: Khimki Mosca-ASVEL Villeurbane 108-79

3 visualizzazioni | 03:24

Prova di forza del Khimki Mosca che fra le mura amiche asfalta l'ASVEL Villeurbane, centra la terza vittoria di fila e resta all'ottavo posto, l'ultimo utile per i playoff. I russi di Kurtinaitis vivono una serata di grazia a livello offensivo, superano quota 100 per la quarta volta in regular season e sbrigano la pratica già nel primo tempo, chiuso avanti 65-43.