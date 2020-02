Highlights: Fenerbahce Beko-Real Madrid 65-94

5 visualizzazioni | 03:33

Terrificante sconfitta per il Fenerbahce, la seconda in fila dopo quella contro il Maccabi: un duro colpo alla formazione di Zelimir Obradovic, in piena corsa per i playoff e reduce dal successo in Coppa di Turchia. Ad Istanbul è il Real Madrid a banchettare e a chiudere con un devastante +29, un risultato che vale il quarto successo di fila dei blancos.