Highlights: Fenerbahce Beko-Khimki Mosca 89-76

Seconda vittoria di fila per il Fenerbahce che, nonostante le molte assenze, supera in maniera convincente il Khimki Mosca, arrivato a Istanbul senza Shved e al terzo stop consecutivo, tutti in trasferta. Per la squadra di Obradovic, priva di Kalinic, De Colo, Vesely e Westermann, c'è una grande prestazione di Gigi Datome, 20 punti.