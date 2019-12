Highlights: Fenerbahçe Beko Istanbul-Valencia Basket 98-100 OT

8 visualizzazioni | 03:45

Il Fenerbahçe Istanbul accusa il quarto ko consecutivo in Eurolega cedendo in overtime contro Valencia una partita che sembrava già vinta dopo il +11 in chiusura di terzo periodo e il +7 toccato anche nel corso dei supplementari. Bojan Dubljevic aggiorna il suo career-high realizzando 30 punti con 12 rimbalzi, per il Fener non servono i 31 di Nando De Colo e i 20 con 6/9 dall'arco di Gigi Datome.