Highlights: Fenerbahçe Beko Istanbul-Alba Berlino 107-102 OT

visualizzazione | 03:37

Il Fenerbahçe infila la terza vittoria consecutiva piegando l'Alba Berlino in overtime. Kostas Sloukas guida la squadra di Obradovic con 23 punti, seguito dai 18 di Nando De Colo e dai 17 di Melih Mahmutoglu. Per l'Alba non servono i 19 punti di Rokas Giedraitis e i 18 di Luke Sikma.