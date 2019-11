Highlights: Fenerbahce Beko-Bayern Monaco 90-82

49 visualizzazioni | 03:47

Seconda vittoria stagionale per il Fenerbahce che supera il Bayern Monaco, ancora a secco in trasferta, e riscatta immediatamente lo scivolone di una settimana fa contro lo Zalgiris Kaunas, Un risultato vitale per la truppa di Zelimir Obradovic che allontana così lo spettro del terzo ko consecutivo: determinante l'allungo nel quarto periodo con le triple di Datome, Sloukas, Mahmutoglou e Muhammad.