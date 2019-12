Highlights: FC Bayern Monaco-Zalgiris Kaunas 73-98

3 visualizzazioni | 03:48

Lo Zalgiris Kaunas spezza una lunga striscia di nove sconfitte consecutive passando all'Audi Dome con la miglior prestazione offensiva stagionale: per il Bayern arriva invece il secondo ko in fila. Zach LeDay guida la squadra di coach Jasikevicius con 19 punti dalla panchina, cui fanno eco i 18 di KC Rivers. Per il Bayern, inutili i 20 punti di Danilo Barthel e i 13 di Paul Zipser.