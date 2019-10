Highlights: FC Bayern Monaco-LDLC Asvel Villeurbanne 104-63

2 visualizzazioni | 03:45

Dopo le due sorprendenti vittorie all'esordio, l'Asvel Villeurbanne incassa una sonora sconfitta nella trasferta in Germania contro il Bayern Monaco per 104-63. Il Bayern manda tutti i giocatori a referto, guidati dai 19 punti di Maodo Lo e dai 14 di Nihad Dedovic. Per l'Asvel, non servono i 16 di Amine Noua e i 13 di Antoine Diot.