Highlights: FC Bayern Monaco - Khimki Mosca 74-87

visualizzazione | 02:19

Dopo 6 sconfitte in altrettante gare il Khimki sfata il tabù Bayern Monaco vincendo nettamente all'Audi Dome. Primo successo contro i bavaresi e terzo in questa stagione per i gialloblu di coach Kurtinaitis che riscattano il ko nel derby col CSKA; 2-2 invece il record del Bayern che una settimana fa aveva travolto l'ASVEL.