Highlights: FC Barcellona-Bayern Monaco 83-80

Successo col brivido per il Barcellona che supera il Bayern Monaco con una grande rimonta nel quarto periodo e resta agganciato al secondo posto del Real Madrid con 22-6. La nona vittoria in fila dei blaugrana è firata da Nikola Mirotic, strepitoso con 28 punti, 8 rimbalzi e 37 di valutazione, suo massimo in carriera.