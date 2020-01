Highlights: FC Barcellona-Anadolu Efes Istanbul 82-86

4 visualizzazioni | 03:37

L'Anadolu Efes Istanbul resta in vetta in coppia con il Real Madrid (15-3) rifilando il secondo ko consecutivo al Barcellona, che perde definitivamente contatto dai piani alti (13-5). Shane Larkin segna 26 punti, seguito dai 17 di Chris Singleton. Per il Barcellona, 20 punti di Brandon Davies e 15 di Malcolm Delaney.