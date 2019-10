Highlights: FC Barcellona-Alba Berlino 103-84

14 visualizzazioni | 02:19

Il Barcellona resta imbattuto in vetta alla classifica in compagnia del CSKA Mosca infilando la terza vittoria consecutiva in questo avvio stagionale di Eurolega: la squadra di Pesic ha 22 punti dalla panchina da Cory Higgins, 18 da Nikola Mirotic e 15 da Ante Tomic, mentre per l'Alba non servono i 17 di Rokas Giedraitis.