Highlights: Dolomiti Energia Trento-Darussafaka Tekfen 74-95

14 visualizzazioni | 03:20

La Dolomiti Energia, già eliminata, perde nettamente contro i turchi nell'ultima gara casalinga delle Top 16 di Eurocup. Partita senza storia con gli ospiti che invece sono ancora in corsa per un posto nei quarti di finale: a Trento non servono i 22 punti di Blackmon e i 13 di Knox. Sei giocatori in doppia cifra invece per il Darussafaka.