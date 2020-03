Highlights: CSKA Mosca-Zenit San Pietroburgo 86-78

8 visualizzazioni | 03:31

Il CSKA Mosca (18-9) si rimette in marcia dopo un mini-periodo negativo di tre sconfitte nelle ultime quattro partite e rifila allo Zenit (7-20) il sesto ko in fila. Mike James è MVP con 27 punti e 5 assist, prestazione che oscura i 28 punti di Austin Hollins (career-high in Eurolega).