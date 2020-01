Highlights: CSKA Mosca-Real Madrid 60-55

1 visualizzazione | 03:33

Il CSKA Mosca (13-6) spezza la striscia di 13 vittorie consecutive del Real Madrid (15-4) che perde anche la testa della classifica in favore dell'Anadolu Efes Istanbul (16-3). Mike James segna 19 punti, seguono Darrun Hilliard a quota 14 e Kyle Hines con 10. Per il Real Madrid non servono i 14 punti di Trey Thompkins e gli 11 di Facundo Campazzo.