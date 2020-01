Highlights: CSKA Mosca-Panathinaikos OPAP Atene 102-106 OT

29 visualizzazioni | 03:44

Il Panathinaikos sbanca l'arena di Kaliningrad superando il CSKA Mosca in overtime con una grande partita di Nick Calathes (22 punti, 17 assist) e di Konstantinos Mitoglou (25 punti, 16 rimbalzi, entrambi massimi in carriera). Al CSKA non bastano i 30 punti di Mike James e i 24 di Daniel Hackett.