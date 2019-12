Highlights: CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano 78-75

76 visualizzazioni | 03:50

L'AX Armani Exchange Milano cade nella trasferta di Kaliningrad contro il CSKA Mosca degli ex Daniel Hackett (28 punti con 6 triple, massimo in carriera) e Mike James (17 punti, 11 assist). A Milano non servoni i 13 punti a testa di Arturas Gudaitis e Sergio Rodriguez e gli 11 con 10 rimbalzi di Kaleb Tarczewski.