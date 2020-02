Highlights: Bayern Monaco–Valencia 59-66

1 visualizzazione | 03:46

Importante colpo esterno di Valencia che sbanca l'Audi Dome e conquista un successo di notevole peso specifico per restare da sola al settimo posto in zona playoff. E' la terza vittoria nelle ultime cinque gare per la formazione iberica che, pur con le assenze di Loyd e van Rossom, si impone in volata con gli 11 punti di Tobey e Doornekamp, e i 10 di Marinkovic.