Highlights: Bayern Monaco-Real Madrid 95-86

4 visualizzazioni | 03:27

Momento complicato per il Real Madrid che è imbattuto in Liga ma incappa nel terzo stop consecutivo alla Audi Dome, casa del Bayern Monaco, al terzo successo in Eurolega. I padroni di casa tengono la testa avanti fin dalla palla a due, dominano dentro l'area (32 su 51 da due) e hanno 18 punti da Greg Monroe e 17 da Barthel.