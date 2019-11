Highlights: Bayern Monaco-Panathinaikos OPAP 75-87

visualizzazione | 03:34

Il cambio in panchina sortisce subito un effetto per il Panathinaikos che, dopo il successo in volata a Kaunas, sbanca anche l'Audi Dome, casa del Bayern Monaco. I verdi di Atene, guidati da Vovoras in attesa del rientro al timone di Rick Pitino, vincono con merito con due quarti centrali molto convincenti dopo un avvio balbettante.