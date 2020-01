Highlights: Bayern Monaco-Maccabi Tel Aviv 80-68

11 visualizzazioni | 03:44

Dopo sei sconfitte di fila torna alla vittoria il Bayern Monaco che all'Audi Dome supera il Maccabi Tel Aviv, reduce da tre successi. E' inoltre il primo risultato positivo in Europa per i bavaresi con Oliver Kostic in panchina: determinanti Nihad Dedovic, 19 punti, e Paul Zipser, 17, autori inoltre delle due bombe che hanno chiuso il discorso nel finale.